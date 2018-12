Atentátník se převlékl za žebráka. V luxusní čtvrti Kandaháru odpálil bombu, šest mrtvých

Provinční radní Muhammad Júsuf Júnus v rozhovoru s AP upřesnil, že exploze nastala v úterý v ulici nedaleko jeho domu, a doplnil, že cílem útoku byla zřejmě skupina Pákistánců z Balúčistánu.

An #Afghan official says a suicide bomber disguised as a beggar has killed six people in a wealthy subdivision of the southern city of #Kandahar https://t.co/FSp7Od1cBV pic.twitter.com/b5QeC855XV