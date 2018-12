Krakatoa opět vybuchne? Indonésie zvýšila stupeň varování, může udeřit nová cunami

Seismologové se obávají, že kráter sopky je velmi nestabilní a mohl by přijít další výbuch či jiná aktivita vedoucí k vzedmutí nebezpečné vlny. Okruh, v němž by se nikdo neměl pohybovat, byl proto rozšířen na pět kilometrů. Z vytyčené oblasti jsou přesměrovány všechny lety.

"Od 23. prosince aktivita neustala...Předpokládáme další eskalaci," uvedl podle Reuters tajemník indonéské geologické agentury Antonius Ratdomopurbo.

Death toll climbs to 373 with 1,400 people injured after a volcano-triggered tsunami hit both sides of Indonesia's Sunda Strait. #Tsunami #Indonesia #volcano #Krakatoa #prayforindonesia #prayforseventeen #SEVENTEEN#seventeenband #PrayForAnyer #prayforbanten #prayforlampung pic.twitter.com/cXdOA31c9U