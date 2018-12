Čína postaví před soud Kanaďana, je obviněn z pašování drog

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Soud v provincii Liao-ning na severovýchodě Číny na svých internetových stránkách uvedl, že Robert Lloyd Schellenberg má stanout před odvolacím soudem. Soud nižší instance ho shledal vinným z "propašování značného množství drog" do Číny. Kanadská vláda na tuto informaci zatím nijak nereagovala.

Drogové trestné činy se v Číně obvykle trestají velmi tvrdě. V roce 2009 Čína navzdory protestům Velké Británie popravila Brita, který byl dopaden při pašování heroinu.

Kanada se snaží Čínu přimět, aby propustila Schellenberga a bývalého kanadského diplomata Michaela Kovriga zadrženého kvůli podezření z aktivit ohrožujících národní bezpečnost. Kovrig má kromě kanadského i maďarské občanství, a tudíž občanství Evropské unie.

Čína naopak žádá, aby Kanada propustila Meng Wan-čou, která bojuje proti svému vydání do Spojených států. Ty ji viní z obcházení amerických sankcí vůči Íránu a podvádění nadnárodních bank při obchodech s Íránem. Za to jí v případě odsouzení hrozí až 30 let vězení za každý čin.

Ani jedna země případy zadržených občanů oficiálně nespojuje.