V Bangladéši před volbami vypnuli rychlý internet, nelze nahrávat fotky ani videa

Bangladéšský telekomunikační regulační úřad BTRC ve čtvrtek vyzval k odpojení internetových služeb v sítích třetí a čtvrté generace (3G a 4G). Fungovat nadále má pomalejší připojení vycházející z druhé generace, což prakticky znemožňuje streamování či nahrávání videí a fotografií na web.

Problémy s připojením hlásí první uživatelé od čtvrtečního večera, výluka pak potrvá do pondělí 31. prosince.

Na volby má dohlížet 175 zahraničních pozorovatel. Americké ministerstvo zahraničí ale před týdnem kritizovalo bangladéšskou vládu, že neudělila včas akreditace a víza většině mezinárodních pozorovatelů z organizace ANFREL (Asijská síť pro svobodné volby), kterou financuje americká vláda.

Our member Odhikar has released a comprehensive pre-election report ahead of Bangladesh's 11th parliamentary elections, which will take place on Sunday. You may find the full report at... https://t.co/NEQVv8uUzz