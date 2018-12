Další část Krakatoa se zřítí do moře? Experti mají obavy, vulkán nelze prozkoumat

Indonéská agentura pro katastrofy dnes oznámila, že si neštěstí vyžádalo 426 obětí na životech. To je o něco méně, než úřad původně tvrdil. Některé oběti byly údajně zaznamenány dvakrát. Pohřešuje se stále 23 lidí a více než 40.000 dalších bylo nuceno opustit své domovy.

Vysoká mořská hladina, oblačnost a nepřetržité sopečné erupce brání úřadům vizuálně prozkoumat sopku Anak Krakatoa. Velká část vulkánu se po sobotní erupci zřítila a způsobila tak ničivou přílivovou vlnu. Úřady vyzvaly obyvatele Sundského průlivu, aby zůstali kilometry daleko od pobřeží pro případ, že by oblast zasáhla další vlna.

The eruption of the Anak Krakatau, Indonesia that caused a tsunami.

Listen to the sound.



December 22, 2018#krakatau #Krakatoa #indonesia #indonesia #tsunami #volcano pic.twitter.com/vS44pHL5kN