Mačety a nože. Volby v Bangladéši přerostly v násilné střety, nejméně 10 mrtvých

Agentura AP volby interpretuje jako referendum o premiérce šajch Hasíně Vadžídové, jíž kritici vyčítají narůstající autoritářské sklony. AP též informovala o více než pěti desítkách telefonátů od lidí z celé země, kteří se označili za příslušníky opozice a tvrdili, že jejich úpravě hlasovacího lístku za zástěnou přihlíželi muži z vládní strany, kteří jim vyhrožovali.

"Obvinění (z volebních podvodů) nám hlásí z různých končin země," řekl mluvčí volební komise agentuře Reuters. Dodal, že pokud se obvinění potvrdí, komise zakročí.

Goons of Awami League party have captured thousands of voting centres across #Bangladesh. Today's general election is being massively rigged. Here's a video of a centre being captured by the ruling party goons in Chandpur Hajiganj area. @hrw, @UNHumanRights, @Telegraph, @VOANews pic.twitter.com/euG1v9Um5g