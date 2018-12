Mačety a nože. Volby v Bangladéši přerostly v násilné střety, už dva mrtví

V okrese Rangamati při bitce mezi stoupenci vládní strany Lidová liga a hlavní opoziční formace kolem Bangladéšské nacionalistické strany (BNP) zemřel nejméně jeden člověk, sdělila místní policie. Dalších deset osob utrpělo zranění.

Před volebním střediskem v okrese Čitágáon byl podle policie zabit stoupenec opozice, který se spolu s dalšími aktivisty snažil trhat hlasovací lístky. Policisté tvrdí, že na tyto osoby stříleli poté, co se stali terčem jejich útoku.

Goons of Awami League party have captured thousands of voting centres across #Bangladesh. Today's general election is being massively rigged. Here's a video of a centre being captured by the ruling party goons in Chandpur Hajiganj area. @hrw, @UNHumanRights, @Telegraph, @VOANews pic.twitter.com/euG1v9Um5g