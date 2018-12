Kim Čong-un chce navštívit Soul a víc summitů. Jihokorejská opozice má ale podmínku

Kim Čon-un chce příští rok uspořádat více vrcholných setkání s Mun Če-inem s cílem dosáhnout denuklearizace Korejského poloostrova, citoval Reuters úřad jihokorejského prezidenta.

This is in response to #KimJongUn earlier letter first, calling for continued efforts to build peace and prosperity on the Korean Peninsula in 2019. Looks like it’ll be another busy year for #DPRK and #SouthKorea. https://t.co/lceDJplF5d