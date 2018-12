Co se stalo s letem MH370? Vyšetřovatelé měli ještě jednu teorii, o které se nemluví

Nejpravděpodobnější teorie, která je obecně přijímána odborníky i veřejností, říká, že se letadlo zřítilo do Indického oceánu. Vyšetřovatelé však na počátku vyšetřování pracovali hned se dvěma trasami, po kterých se mohlo letadlo vydat.

Pokud letadlo, které letělo z Kuala Lumper do Pekingu, letělo na jih od jeho poslední známé pozice, nacházelo by se dnes někde v Indickém oceánu. Nicméně, pokud by se od jeho poslední známé pozice vydalo severní cestou, oblouk vypracovaný vyšetřovateli by zahrnoval hranice Kazachstánu a Turkmenistánu a severní Thajsko, píše Express.

O těchto dvou možnostech hovoří i autor Jeff Wise. Který napsal knihu o zmizelém letadle. „Kdyby letadlo letělo na sever, únosci by mohli přistát na nějakém vzdáleném místě a cestující by mohli být stále naživu. Kdyby letadlo letělo na jih, jedinou destinací by byl vodní hrob,“ přiznal.

Podle nové teorie by se ztracený stroj mohl nacházet v Kazachstánu. Tuto možnost podporuje i fakt, že malajsijský premiér Najib Razak původně apeloval na prezidenta Kazachstánu Nursultana Nazarbajeva a ptal se ho, jestli by jeho země mohla zahájit pátrací operaci.

Od té doby, co letadlo zmizelo, byly nicméně na plážích v Malajsii, Mozambiku a Tanzánii vyplaveny trosky, které údajně patří zmizelému letadlu. Nedávno nalezený kus nalezený na Madagaskaru naznačuje, že letadlo zřítilo do moře "vysokou rychlostí". Zdá se tak, že teorie o možných únoscích pokulhává.

Fragment - jeden z pěti analyzovaných v posledních měsících - vypadá, že je z vnitřní palubní desky letu MH370 - a tak poskytuje další stopy týkající se přesného místa havárie.

Rodiny pasažérů a posádky také malajské vládě přinesly pět fragmentů, které údajně pocházejí z letu MH370. Podle nich tyto kousky nalezli vesničané na Madagaskaru, na ostrově ležícím v Indickém oceánu, kde předtím byly vyplaveny i další kusy, o nichž se věří, že jsou z letadla. Rodiny proto žádají o obnovení vyšetřování.

Expert na letectví Victor Iannello ze skupiny Independent Group (IG), která pomáhá australským úředníkům při hledání MH370, uvedl, že některé kusy odpovídají nárazu ve vysoké rychlosti.

Na různých míst po celém světě bylo objeveno už více než 30 kusů, které údajně pocházejí z letu MH370. Oficiálně ale bylo potvrzeno, že z letadla pocházejí pouze tři úlomky z křídla, které byly objeveny podél pobřeží Indického oceánu.