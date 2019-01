Peking testuje zbraň budoucnosti. Předhonili Číňané USA?

Podle serveru News.com.au začala čínská armáda zkoušet nasazení nového zbraňového systému na otevřeném moři. Již minulý rok v lednu se objevily fotografie zvláštního plavidla s velkým kanónem. Zbraň byla identifikována jako prototyp elektromagnetického děla. Nyní se na twitteru objevily nové snímky, které zachycují plavidlo při zkušebních manévrech.

Elektromagnetické dělo je namontované na starší tankové výsadkové lodi typu 072II, v kódu NATO označované jako třída Yuting. Podle News.com.au bylo toto 119 metrů dlouhé plavidlo původně určené k transportu až deseti tanků. Právě pro jeho velký nákladový prostor bylo nejspíš vybráno k testování elektromagnetického děla.

The railgun's 3D model made by 模人一架. pic.twitter.com/pNVG2PPwBr

Tento zbraňový systém totiž potřebuje k funkčnímu provozu velkou spoustu elektrické energie. Na fotkách jsou patrné kontejnery umístěné na palubě, pravděpodobně se jedná o bateriové zásobníky, generátory a další nutná zařízení.

„Elektromagnetická děla využívají k útoku na cíle elektromagnetickou energii a jsou považována za pokročilou technologii, která nabízí delší dostřel a ničivou sílu, přestože je nasazení levnější, než u tradičních zbraní,“ informovala v prohlášení z roku 2015 China Aerospace Science & Industry Corporation.

Long time no see, the railgun test ship is spotted undergoing sea trials these days. pic.twitter.com/WdxXkyYWrF