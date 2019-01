Tálibán přes tunel odpálil armádní základnu, zaútočil i na Italy

Mluvčí Tálibánu uvedl, že bojovníci tohoto hnutí při útoku na vojenskou základnu zabili 35 vojáků a k tomu zničili velké skladiště zbraní a munice. Tálibán ale výši ztrát na lidských životech způsobených nepříteli často nadsazuje.

Last night #Taliban detonated tunnel bomb under #ANDSF base in Maywand, which also hosts SOF units. #IEA officially claimed it killed and wounded 35 soldiers. Its not the first use of tunnel bomb, this footage is from Sangin in 2016-second explosion. #Kandahar #Afghanistan #AFG pic.twitter.com/5jnBRjOYZq