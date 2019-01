Peking si do roku 2019 stanovil nový cíl: připravit se na válku

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

V editorialu, který vyšel v oficiálním armádním deníku PLA Daily na Nový rok, vytyčila čínská armáda dva cíle pro nadcházejících 12 měsíců: posílit výcvik a připravit se na válku. Informoval o tom hongkongský deník South China Morning Post.

„Vojenský dril a příprava na válku jsou základem práce naší armády a nikdy nesmíme v těchto činnostech polevit,“ stojí v editorialu. „Měli bychom být skvěle připravení pro jakýkoliv typ vojenského konfliktu a komplexně zlepšovat bojovou odpověď našich jednotek v případě krize (…) abychom zajistili, že vyhrajeme v každé situaci.“ O to se samozřejmě snaží každá armáda, podle některých odborníků však skutečnost, že Peking své cíle vytyčil v novoročním článku, není úplně obvyklá.

„Za dvacet let, které jsem před rokem 2004 strávil v ČLOA, byly vojenský trénink a příprava na skutečné nasazení vždy mezi našimi prioritami,“ řekl pro South China Morning Daily penzionovaný podplukovník Zeng Zhiping. „Ale tohle je něco jiného. Když jsou trénink a přípravy na válku zdůrazněny na začátku roku, znamená to, že je to plán pro celý rok, přestože nevíme, jaké skutečné záměry za touto rétorikou stojí.

Někteří se obávají, že oznámení souvisí s tvrdším postojem Pekingu k otázce Tchaj-wanu. Prezident Si Ťin-pching ve středu řekl, že ostrov musí být sjednocen s pevninskou Čínou a pohrozil i případnou vojenskou akcí. „Nezávislost Tchaj-wanu může vést jen do slepé uličky," varoval Si. "Čína musí být sjednocena a stane se tak," dodal.



Bývalý stínový ministr obrany Tchaj-wanu si myslí, že Peking novým oznámením jen ukazuje svoji vojenskou sílu. „Zdůrazňování vojenského tréninku a příprav k válce nejsou ničím víc, než snahou posílit diplomatické postavení Číny, což dělala ČLOA posledních 40 let. Nikdy v této době přesto s žádnou cizí zemí neválčila,“ řekl Čong-pin Lin.

Je přesvědčený, že Čína válku nerozpoutá. „To prohlášení přichází v době, kdy Spojené státy zvyšují tlak na Peking prostřednictvím svých vojenských cvičení. Ale poslouchejte, jsem na sto procent přesvědčen, že ČLOA nezačne žádnou válku – ani v Jihočínském moři ani v Tchajwanské úžině.“

Podle odborníků utužuje prezident Si Ťing-pching svůj vliv v armádě i ve straně. Na konci prosince povýšil 38 členů důstojnického sboru do hodnosti generálmajora, dříve naopak zbavoval funkcí některé vysoce postavené armádní činitele obviněné z korupce. Podle znalců situace se tak zbavuje nepohodlných lidí a místo nich dosazuje vlastní oddané kandidáty. „Tito noví generálmajoři byli určitě vybráni samotným Si Ťin-pchingem – usiluje o vybudování vlastní armády,“ říká Čong-pin Lin.

V posledních letech se vyostřuje napětí mezi Spojenými státy a Čínou, především v Jihočínském a Východočínském moři, kde si Peking nárokuje rozsáhlá území a buduje umělé ostrovy. Nový americký ministr obrany Patrick Shanahan včera během svého prvního dne ve funkci vytyčil Čínu jako důležitý boj zájmu USA. Podle stanice CNN řekl na schůzce s vrcholnými činiteli Pentagonu „Pamatujte si: Čína, Čína, Čína.“