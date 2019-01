U Austrálie objevili loď mladé jachtařky, opuštěna byla před devíti lety

Kalifornské dívce bylo v roce 2010 pouhých 16 let, když se pokusila stát se nejmladším člověkem, který obepluje zeměkouli. Plány však překazila bouře, která poničila její loď. Byla zachráněna více než 3200 kilometrů od pobřeží Afriky i Austrálie.

Jachta byla nalezena v pondělí volně unášená proudy dnem vzhůru a pokrytá korýši svijonožci poblíž Klokaního ostrova, který je oblíbenou turistickou destinací ve státě Jižní Austrálie, uvedla místní policie.

Almost 9 years after being abandoned in the Indian Ocean, a #yacht belonging to a teenage round-the-world sailor was found off on Dec 31st off southern #Australia. Abby Sunderland, 16 was rescued 3,220km (2,000 miles) between Africa and Australia in 2010 https://t.co/cbXIM0wgOe pic.twitter.com/orocmqe2ll