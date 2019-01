"Oko za oko" dle Číny: Po zatčení finanční šéfky Huawei zadrženo 13 Kanaďanů

"Ministerstvo zahraničí ví o 13 kanadských občanech, kteří byli od 1. prosince 2018 zadrženi na území Číny, bez oblasti Hongkongu. Můžeme potvrdit, že osm z nich bylo již propuštěno," sdělila kanadská vláda v prohlášení vydaném ve čtvrtek. Komuniké neupřesňuje, s jakými obviněními byli dotyční zadrženi.

Před čtvrtečním prohlášením kanadské vlády bylo veřejně oznámeno zadržení pouze tří Kanaďanů, píše Reuters. Peking potvrdil, že drží ve vazbě kanadského podnikatele Michaela Spavora a bývalého diplomata Michaela Kovriga kvůli podezření z aktivit ohrožujících národní bezpečnost.

Mezi 13 zadrženými byla také kanadská učitelka angličtiny Sarah McIverová, jíž byl udělen administrativní trest za to, že v zemi nelegálně pracovala. Žena již byla propuštěna a vrátila se do vlasti.

Napětí ve vztazích mezi Kanadou a Čínou se stupňuje od 1. prosince, kdy byla v kanadském Vancouveru na žádost Spojených států zadržena finanční šéfka Huawei Meng.

Kanadská vláda od té doby několikrát zopakovala, že nevidí žádnou zřetelnou souvislost mezi zadržením Meng a zatýkáním Kanaďanů v Číně. Podle západních diplomatů v Pekingu jsou ale tyto kroky evidentní odvetou čínských úřadů.

Americké ministerstvo zahraničí ve čtvrtek zopakovalo varování pro občany Spojených států, kteří se pohybují v Číně. Vyzvalo je, aby dbali zvýšené opatrnosti v souvislosti se "svévolným prosazováním místních zákonů" a zvýšeným diplomatickým napětím, které vyvolalo zatčení představitelky čínské technologické firmy v Kanadě.

The Travel Advisory for China has been updated and remains Level 2: Exercise Increased Caution. You can read it on OSAC's website, here https://t.co/Rscm0tsGER pic.twitter.com/zoy67ff9a0