Při nehodě autobusu v severní Indii zahynulo šest školáků

Na místě nehody ve státě Himáčalpradéš přišel o život řidič a tři děti ve věku od pěti do 14 let, tři další děti zemřely po převozu do nemocnice, uvedl policista Róhit Malpání. Dalších 12 dětí bylo zraněno a muselo být hospitalizováno, dodal. Příčinu neštěstí úřady stále vyšetřují.

Na indických silnicích každoročně přichází o život asi 150.000 lidí. Důvodem nehod bývají nejčastěji nezodpovědné řízení, špatně udržované silnice a přeplněné vozy.

Loni v září přišlo při autobusové nehodě na jihu Indie o život 55 lidí. Autobus měl namířeno do hinduistického chrámu, když sjel z horské cesty.