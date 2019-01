Nezastavitelný pád populace? Čína dosáhne maxima v roce 2029

Pojistky je potřeba aktualizovat. Co si ohlídat, abyste nepřišli o tisíce

Podle aktuálního odhadu OSN žije v Číně 1,41 miliardy lidí, napsala zpravodajská společnost BBC. Studie CASS uvádí, že země musí přijmout opatření, díky nimž by se dokázala vypořádat se stárnutím populace a poklesem počtu obyvatel v produktivním věku.

Tyto faktory by údajně mohly přinést "velmi nepříznivé společenské a ekonomické důsledky".

Ve snaze zvrátit nastolený trend Čína v roce 2015 ukončila takzvanou politiku jednoho dítěte zavedenou v roce 1979. Podle CASS nyní velikost pracovní síly v zemi stagnuje, přičemž nízká míra porodnosti by mohla přinést další problémy.

Nový výzkum naznačuje, že do roku 2050 počet obyvatel Číny klesne na 1,36 miliardy a za dalších 15 let by se mohl propadnout až na 1,17 miliardy lidí, pakliže porodnost zůstane nízká.