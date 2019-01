Ruský satelit? Nový Zéland vyděsila podivná ohnivá koule

Včera kolem deváté hodiny večer pozorovali Novozélanďané po několik minut na obloze zajímavý úkaz. Nad Severním ostrovem proletěla ohnivá koule. První domněnky hovořily o meteorickém roji.

To však na sociální síti Twitter popřel vědec z univerzity v Aucklandu Richard Easther. „Pokud to byl kosmický odpad, byl ho dostatečně velký kus na to, aby někdo znal jeho původ,“ napsal renomovaný novozélandský fyzik.

Just saw what might be a meteorite over Gisborne- looked like it went to earth further east. Hear us all buzzz out! pic.twitter.com/Ylow0bD9ZT