Saúdská Arabka prchá od rodiny: Bratři ji chtějí zabít, zabarikádovala se v Thajsku na letišti

V rozhovoru s agenturou Reuters osmnáctiletá Rahaf Kunúnová uvedla, že v případě návratu k rodině se obává o svůj život. "Moji bratři, rodina a lidé ze saúdskoarabského velvyslanectví na mě budou v Kuvajtu čekat. Zabijí mě. Můj život je v nebezpečí. Moje rodina mi vyhrožuje smrtí za ty nejbanálnější věci," řekla.

Na dotaz, proč se rozhodla utéci do Austrálie, Saúdská Arabka popsala, že dlouhodobě čelila fyzickému, verbálnímu a citovému zneužívání ze strany mužských rodinných příslušníků. "Nenechají mě řídit auto ani cestovat. Utlačují mě. Miluji život a práci, jsem velmi ctižádostivá, ale rodina mi brání žít život naplno," citovala Kunúnovou agentura Reuters. "Vyhrožují mi a nedovolují mi pokračovat ve vzdělání," dodala a popsala, jak ji rodina věznila šest měsíců v jejím pokoji za to, že si ostříhala vlasy.

Zpravodajskému serveru BBC News Kunúnová řekla, že se zřekla islámu, a proto se bojí násilné reakce příbuzných. Naopak podle výpovědi thajského imigračního úředníka Kunúnová chce útěkem především uniknout předem dohodnutému sňatku. Ve svých příspěvcích na sociálních sítích žena uvedla, že pochází z vlivné saúdskoarabské rodiny, blíže ji ale neidentifikovala. Agentuře Reuters se zatím nikoho z jejích příbuzných nepodařilo kontaktovat.

Ve svých příspěvcích na twitteru žádá Kunúnová o pomoc Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Úřad v prohlášení sdělil, že případ Saúdské Arabky sleduje a "snaží se získat od thajských úřadů k ní přístup", aby mohl posoudit, zda potřebuje mezinárodní ochranu.

"Thajsko by mělo UNHCR povolit přístup k této ženě, aby úřad mohl rozhodnout, zda se jedná o uprchlici, či nikoli," prohlásil Phil Robertson, zástupce šéfa asijské pobočky organizace Human Rights Watch. "Případně by jí Thajsko mohlo vrátit pas a nechat ji pokračovat v její cestě do Austrálie. Má platná australská víza," dodal.

O útěk se Kunúnová pokusila během rodinné návštěvy Kuvajtu. Je přesvědčena, že v Thajsku byla zadržena na žádost saúdskoarabských úřadů, které to ale popírají. Saúdskoarabské ministerstvo zahraničí uvedlo, že žena byla na letišti v Bangkoku zadržena pro porušení thajských imigračních zákonů.

Thai lawyers file injunction just over an hour ago with #Bangkok criminal court to prevent the deportation of #Rahaf to #Kuwait. Court should consider quickly because time is short & she faces dire peril if sent back from #Thailand. Will Thailand respect rule of law? #SaveRahaf pic.twitter.com/WM0sooWRFX