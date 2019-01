Nejvíc přeposílaný tweet? Nový rekord drží japonský miliardář

Maezawa překonal předchozí rekord teenagera Cartera Wilkinsona už o více než milion retweetnutí. Nicméně Maezawa také svůj rekord výrazně finančně podpořil. Zakladatel japonského řetězce s oděvy Zozo slíbil, že 100 náhodně vybraným lidem, kteří budou sdílet jeho tweet, rozdělí 100 milionů jenů (20,7 milionu Kč).

Maezawa se stal slavný jako bubeník punkové kapely Switch Style. Majetek ale vydělal v módním průmyslu. Hodnota jeho osobního majetku podle odhadů činí téměř tři miliardy dolarů (67 miliard Kč). V západním světě se stal známý koncem loňského roku, kdy byl jmenován prvním soukromým cestujícím pro let kolem Měsíce pořádaný firmou Space X amerického miliardáře Elona Muska.

Předchozí rekordman Wilkinson umístil svůj tweet na sociální síť v květnu 2017. Předtím se zeptal ve Wendy's, kolik by potřeboval retweetů, aby dostal kuřecí nugety na rok zdarma. Řetězec mu tehdy odpověděl, že 18 milionů. Wilkinsonův tweet s textem "Prosím pomozte mi. Muž potřebuje jejich nugety" získal 3,58 milionu retweetnutí. Jeho zprávu přeposlalo i množství celebrit. Cíl sice nesplnil, od Wendy's však nugety na rok zdarma dostal.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3