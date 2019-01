Kim Čong-un míří vlakem do Pekingu, spekuluje jihokorejský tisk

— Autor: ČTK

Severokorejský vůdce Kim Čong-un patrně jede speciálním vlakem do Číny, informovala dnes jihokorejská média. Pokud se Kimova cesta potvrdí, bylo by to počtvrté, co se setká s prezidentem Si Ťin-pchingem. Představitelé Číny ani KLDR se k tomu dosud nevyjádřili. Pchjongjang většinou o takových diplomatických návštěvách informuje až poté, co skončí, napsala agentura AP.