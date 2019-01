Útok v Pekingu: Muž vtrhl do základní školy, kladivem zranil 20 dětí

Útok se odehrál v 11:17 místního času (04:17 SEČ). Tři školáci byli podle čínských úřadů zraněni vážně, nejsou ale ohroženi na životě. Všechny zraněné děti byly převezeny do nemocnice.

BREAKING: 20 children injured, three of them seriously, after a man enters a elementary school and goes on a stabbing rampage in #Beijing, suspect is injured and in custody.