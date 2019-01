Před čtyřiceti lety skončila vláda Rudých Khmérů. Osvobození ale přišlo ze špatné strany

TOP 09 je deset let! Je však co slavit?

Špatní osvoboditelé z Východu

Dne 7. ledna 1979 vstoupily první obrněné vietnamské transportéry do hlavního města Phnompenhu, aby osvobodily zotročené a ponižované obyvatelstvo režimu Pol Pota. Obraz, který Vietnamci nabídli, celý svět šokoval: hlavní město, kdysi klenot francouzského koloniálního období, bylo opuštěné a chátrající město duchů. „Kambodžany postihl hladomor a epidemie. Jak se začal zvolna zvedat závoj nad celou zemí, byla stále jasnější, jakou daň si vybral šílený experiment bývalého království v časech diktátorského režimu, jakéhosi kamenného komunismu, za nímž zůstaly dva milióny mrtvých a čtvrtina vyhlazené populace," píše Manfred Rist, jihovýchodní korespondent listu ze Singapuru.

Západní svět, termín, který byl ještě před čtyřiceti lety poměrně dobře definován, byl ohromen barbarstvím Rudých Khmérů. Invaze komunistického Vietnamu do Kambodže byla ale přesto obtížná, zvláště při pohledu z Washingtonu, který se ocitl vojensky ve fázi zahanbení uprostřed studené války, jež právě vrcholila. Ze strategického hlediska totiž nebyla Hanoj ničím jiným než prodlouženou rukou Moskvy. „Byla to vládnoucí teorie dominového efektu, jež po Thajsku a Laosu přinesla i pád Kambodže - do rukou světového komunismu?" ptá se autor.

Osvoboditelé přišli do Kambodže ze špatné strany. Zdálo se to být víc než jasné: s vietnamskou invazí přišel do Kambodže v těch dnech, společně s falešnými osvoboditeli Phnompenhu, také nový řád. Hanojské jednotky, které několik let předtím přivodily bezprecedentním způsobem Spojeným státům americkým vojenskou porážku, rychle postupovaly na západ a během několika dní byly na hranicích s jejich thajskými spojenci. V Moskvě si mnuli ruce. „Téměř o rok později sovětské vedení zahájilo invazi do Afghánistánu," popisuje realitu konce 70. let švýcarský list.

Nultá hodina pro Kambodžu a Hun Sena

Vietnamská invaze do Kambodže nebyla humanitární misí; jejich vojska ale nebyla vůbec připraveni na rozsah lidské tragédii v sousední zemi. Ale touto vojenskou akcí skončila jedna z nejhorších diktatur moderních časů a osvobodila miliony lidí, kteří do té doby bojovali za své holé přežití. Pro tehdejšího sedmadvacetiletého velitele praporu Hun Sena, bývalého Rudého Khmera, který chvíli předtím utekl a nyní se vrátil na straně vietnamských vojáků, začala ale toho dne, 7. ledna 1979, nová politická kariéra. Vietnamem byl dosazen jako šéf vlády, a železnou rukou v Kambodži vládl až do roku 1985.

Strašlivé zprávy, které se před čtyřiceti lety dozvěděla světová veřejnost, dostala jméno Vražedných polí, věznění a mučení v Tuol Slengu... Vypadalo to zpočátku jako trochu velké propagandistické přehánění. Ale nebylo. V té době ale černobílé snímky krutostí, jichž se dopouštěl práv poražený režim, nezapadly správně do obrazu o dobru a zlu, a už vůbec ne do fenoménu počínající nové světové politiky, jež se projevilo v čase diplomatické oblevy mezi USA a Čínou. Toho roku vstoupili Washington s Pekingem do nové éry diplomatických vztahů. Čínská lidová republika již nebyla tím starým spojencem Pol Pota; Čína již nebyla tím úhlavním nepřítelem Vietnamu. Po smrti Mao Ce- tunga začaly pod Teng Siao-pchingem ekonomické reformy, jež přineslo také nové zaměření americké zahraniční politiky.

„Bylo to ale divné spojenectví, jež se v té době začalo tvořit," konstatuje Neue Zürcher Zeitung. Na jedné straně se tu byl Vietnam, který se od roku 1975 začal nově utvářet: v Kambodži založil z odpadlíků Rudých Khmérů, jakými byli Heng Samrin a Hun Sen, loutkovou vládu a s Moskvou v zádech se cítili být světovou mocností. Na druhé straně tu byly stále i pozůstatky teroristického režimu Pol Pota, který se snažil uchovat si část své vlády v kambodžské džungli a mohl i nadále spoléhat na pomoc ze strany Číny.

Protože Američané trpěli i nadále svým vietnamským traumatem, nemohli politicky přijmout zastupitelskou vládu v Hanoji, ani v Kambodži. Washington vůči Phnompenhu zaujímal po celé toto období chladný odstup. „Důsledky toho byly groteskní," píše novinář Rist. „Řezníci z Rudých Khméru mohli i po roce 1979 zastupovat Kambodžu v Organizaci spojených národů, a podzemní partyzánské jednotky Pol Potových byly i nadále podporovány Čínou a nepřímo i ze Spojených států amerických."

Prokletí a hračka velkých mocností

Zůstává-li dnes ještě nějaké prokletí, jež sužuje Kambodžu, je jím nejen děsivé období let 1975 až 1979 s následnou doutnající občanskou válkou, je to ale i fatální situace, v níž se ocitla vypleněná země po vietnamské invazi. Po dalších čtyřech letech, kdy zemi vládla barbarská ideologická klika, nebylo utrpení v žádném případě ukončeno. Země se přes noc stala doslova hračkou velkých mocností - a v důsledku toho utrpěla i další desetiletí kvůli západním ekonomickým sankcím.

Jedním z téměř zapomenutých důsledků vietnamské invaze do Kambodže na počátku ledna 1979, byla vzápětí válka, kterou si dnes Čína jen nerada připomíná. V reakci na vyhnání Pol Pota ze země se v Číně rozhodli, že by měl Vietnam dostat pořádné vojenské ponaučení. Čínský útok na její severní hranici v únoru 1970 vietnamské jednotky překvapil. Počet obětí čínské straně byl ale zničující. „Nebyla to nakonec teorie domina, jež byla uvedena v roce 1979 do praxe, byl to rok konce komunistických bludů a iluzí," píše švýcarský list.

„Trvalo ale ještě dalších deset let, než se rozpadl východní blok v Evropě, a Čína s Vietnam se nevrátili k normálním vztahům. Peking následně odvolal podporu Pol Pota a Kambodža se od té chvíle mohla plně spolehnout na pomoc od Organizace spojených národů a Spojených států amerických," uzavírá svůj text Manfred Rist ve švýcarském listu Neue Zürcher Zeitung.