Poplach v Austrálii: Zahraniční konzuláty dostaly podezřelé balíčky, byla nařízena evakuace

Policie o případu nezveřejnila žádné podrobnosti a neoznámila ani, kterých zastoupení se kauza týká. Podle zpravodajského serveru 9News byly podezřelé balíčky ve druhém největším městě Melbourne zaslány na 13 konzulátů, mimo jiné na americký, britský, či německý. Česká republika má v Melbourne honorární konzulát, mezi příjemci zásilky uveden není.

Žádné podrobnosti nejsou známy ani o motivu zásilek. Některé ze zastupitelských úřadů byly po incidentech odpoledne místního času opět otevřeny, informoval Reuters.

"Balíčky zkoumají přivolané pohotovostní složky," uvedla australská federální policie v krátkém prohlášení. "Okolnosti incidentů jsou předmětem vyšetřování," dodala policie.

BREAKING: Police and emergency services have responded to suspicious packages to embassies and consulates in ACT & VIC today (Wednesday, 9 January 2019). The packages are being examined by attending emergency services. The circumstances are being investigated.