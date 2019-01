Saúdská Arabka dostala status uprchlice. Doma ji chtějí zabít, protože zavrhla islám

Dívka od rodiny uprchla ve snaze dostat se právě do Austrálie. Do Thajska přiletěla v sobotu z Kuvajtu, následně se zde zabarikádovala na hotelovém pokoji, odkud prostřednictvím twitteru šířila zprávy o své situaci. Odmítla nastoupit na letadlo zpět do Kuvajtu a nyní se také odmítla setkat se svým otcem, který za ní přiletěl v úterý.

LIVE UPDATES — An 18-year-old Saudi woman who fled her family has been given refugee status from the UN #BangkokAirport #RahafalQunun #SaudiArabia #UN #IBN https://t.co/0LYTHFAWk6 pic.twitter.com/mtDOOV8ovm