Obrněný vlak Kim Čong-una opustil Peking. O den dřív, než se předpokládalo

Ačkoliv podle čínských i severokorejských státních médií měl Kim v zemi zůstat do 10. ledna, podle zahraničních agentur obrněný vlak vůdce KLDR odjel z nádraží dnes odpoledne místního času (zhruba po 7.00 SEČ).

Kim v uplynulém roce navštívil Čínu třikrát a pokaždé zde jednal s prezidentem Siem. Peking je nejdůležitějším obchodním partnerem Severní Koreje a tlumí tlak, který na ni vyvíjí Washington.

There are many reasons for #KimJongUn to visit China but I wouldn't be surprised to see Beijing make stronger call for sanctions relief either during or after visit. The purpose would be to make sure NK stays closer to PRC than US or ROK and to obliquely criticize Huawei affair.