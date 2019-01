Do ulic Manily vyrazily miliony katolíků, v procesí jede černá socha Ježíše +VIDEO

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Při každoročním procesí je ulicemi Manily vezena zčernalá, několik set let stará dřevěná socha Ježíše v životní velikosti, kterou na Filipíny zřejmě dopravili španělští misionáři z Mexika v roce 1606. Od té doby socha přežila požáry, zemětřesení i bombardování během druhé světové války a místní katolíci věří, že má zázračnou moc, dokáže léčit a zajistit pevné zdraví a bohatství.

zdroj: YouTube

Mnozí účastníci procesí se snaží sochy dotknout a někteří bývají v davu zraněni. "Modlím se, abych zase mohla chodit a vyléčila se z depresí způsobených bolestmi," řekla agentuře AP Pochi Maximová, která se svou dcerou čekala v jedné z ulic Manily na průchod procesí, opřená o chodítko pro zdravotně postižené. Tato osmapadesátiletá žena v domácnosti uvedla, že se náboženského průvodu účastní od dětství v rámci rodinné tradice. Neodradily ji od toho ani vysilující bolesti kolen a páteře, které jí lékaři diagnostikovali společně s cukrovkou v loňském roce.

Další věřící, 29letý bývalý finanční úředník místní banky Ryan de Vera, řekl, že se protlačil davem a dotkl se ruky černého Krista, kterému vděčí za uzdravení otce z rakoviny prostaty. Dav ho poté nekontrolovaně unášel a vytlačil až na kraj silnice, kde si pořezal levou nohu o ostrý kus plechu.

Podobně jako většina ostatních katolíků se i Ryan de Vera na výraz pokání zapojil do průvodu bos. Po ošetření hluboké rány odkulhal de Vera stále bez bot, s úsměvem zpět do průvodu. Do poledne místního času ošetřili dobrovolníci Červeného kříže více než 600 věřících, kteří je vyhledali s lehčími zraněními či kvůli vyčerpání.

Vzhledem ke koloniální minulosti Španělska se zhruba 80 procent ze stomilionové populace Filipín hlásí ke katolické víře. Průvod obvykle trvá nejméně 15 hodin a vede ulicemi Manily v délce sedmi kilometrů.

Filipínské úřady přijaly přísná bezpečnostní opatření v souvislosti s celosvětovou hrozbou teroristických útoků na velká shromáždění lidí i kvůli nedávným pumovým atentátům na jihu Filipín, z nichž jsou podezíráni muslimští radikálové napojení na extremistickou organizaci Islámský stát. Nad místem průvodu byly zakázány přelety, stejně tak byl vydán zákaz plavby v blízké Manilské zátoce. Účastníci procesí nesmějí mít u sebe žádné zbraně ani alkohol. Policie také ruší signál mobilních telefonů a průvod monitoruje z vrtulníku.