Pozdvižení v Sydney: Polonahé aktivistky řádily před saúdskoarabským konzulátem

Čtyři ženy oblečené jen do džínů dnes přišly před saúdskoarabský konzulát v Sydney a vyzývaly Austrálii, aby Kunúnové udělila azyl. Členky skupiny, označující se za Tajné sesterstvo, držely v rukou transparenty s nápisy požadujícími vpuštění Kunúnové do Austrálie a také svobodu a bezpečnost pro všechny ženy. Australské úřady již dříve uvedly, že přesídlení Kunúnové do Austrálie zvažují.

Zakladatelka Tajného sesterstva Jacquie Loveová prohlásila, že cílem protestu aktivistek v Sydney bylo přimět australskou vládu k uznání těžké situace Kunúnové a všech utlačovaných žen. "Jsme tady, abychom přesvědčily úřady, že mají Kunúnovou vpustit do naší země. OSN jí přiznala status uprchlice a my jsme přesvědčeny, že australská vláda musí uznat její složitou situaci," řekla Loveová.

zdroj: YouTube

"Rozhodly jsme se protestovat obnažené do půl těla, poněvadž se domníváme, že všechny ženy by měly mít možnost se vyjadřovat svobodně. A chtěly jsme Rahaf vyslat vzkaz, že u nás v Austrálii to možné je, že ženy tady jsou svobodné a v bezpečí," dodala.

Skupina Tajné sesterstvo rovněž založila sbírku na podporu Kunúnové, díky níž se do dnešního poledne SEČ podařilo shromáždit na 3800 dolarů (přes 84.000 korun).

Kunúnová utekla od své rodiny během dovolené v Kuvajtu s cílem dostat se do Austrálie. Poté, co jí byl při zastávce v Thajsku o víkendu zabaven pas, zabarikádovala se v letištním hotelu v pokoji v Bangkoku a posílala odtud prostřednictvím sociálních sítí prosby o pomoc. Odmítla nastoupit na letadlo zpět do Kuvajtu a odmítla také setkání se svým otcem, který za ní přiletěl v úterý.

Médiím Kunúnová řekla, že v případě návratu k rodině se obává o svůj život. "Moji bratři, rodina a lidé ze saúdskoarabského velvyslanectví na mě budou v Kuvajtu čekat. Zabijí mě. Můj život je v nebezpečí," řekla.

Na dotaz, proč se rozhodla utéci do Austrálie, Saúdská Arabka popsala, že dlouhodobě čelila fyzickému, verbálnímu a citovému zneužívání ze strany mužských rodinných příslušníků. "Nenechají mě řídit auto ani cestovat. Utlačují mě," citovala Kunúnovou agentura Reuters. "Vyhrožují mi a nedovolují mi pokračovat ve vzdělání," dodala a popsala, jak ji rodina věznila šest měsíců v jejím pokoji za to, že si ostříhala vlasy.

Šéf thajské imigrační policie uvedl, že otec Kunúnové popřel, že by dceru fyzicky týral či ji nutil do předem dojednaného manželství, což byl také jeden z důvodů, který pro svůj útěk žena uvedla. Podle šéfa imigrační policie si chtěl otec odvézt dceru zpět domů, její rozhodnutí ale prý respektuje. Podle thajských úřadů zastává otec Kunúnové v Saúdské Arábii funkci guvernéra.

Saúdská Arábie je dlouhodobě kritizována za porušování práv žen, které mimo jiné potřebují souhlas svého poručníka - obvykle svého otce či manžela -, aby získaly pas, mohly odcestovat do ciziny, otevřít si bankovní účet, začít pracovat nebo se provdat.