Barmský soud zamítl odvolání novinářů Reuters, odpykají si sedm let

Soudce Aun Nain dnes prohlásil, že novináři - osmadvacetiletý Ťjo Sou U a dvaatřicetiletý Wa Lone - nepředložili dostatek důkazů, aby prokázali svou nevinu.

Reportéři byli zadrženi 12. prosince 2017 na předměstí Rangúnu poté, co se sešli se dvěma policisty, kteří působili v barmském Arakanském státě, kde jsou bezpečnostní složky obviňovány z porušování lidských práv při tažení proti muslimské menšině Rohingů. Odsouzeni byli za neoprávněné držení tajných státních dokumentů. Oba muži trvají na své nevině a tvrdí, že jim dokumenty podstrčili sami policisté. Tuto výpověď překvapivě potvrdil jeden ze svědků, policista Mou Yan Nain.

V listopadu podali obhájci novinářů proti verdiktu soudu odvolání, v němž poukazovali na policejní léčku a neschopnost prokuratury dokázat kterýkoli z klíčových prvků zločinu. Barmský soud ale odvolání novinářů dnes zamítl. "Byl to přiměřený trest," prohlásil soudce Aun Nain k verdiktu soudu nižší instance, který loni poslal žurnalisty na sedm let do vězení.

Myanmar court rejects appeal by @Reuters reporters Wa Lone and Kyaw Soe Oo sentenced to seven years in jail on charges of breaking the Official Secrets Act https://t.co/r3rkqsYlUY Follow updates on the case: https://t.co/6CcPDlKC6y pic.twitter.com/PNXLyYKVP3