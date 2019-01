Mladé dívce v Indii uřízli hlavu. Za vraždou ze cti stojí podle policie rodina

Tělo 16leté dívky z indického státu Bihár, bylo nalezeno v neděli šestého ledna. Podle rodiny byla pohřešována už od 28. prosince. Dívka byla brutálně zavražděna, měla uříznutou hlavu a řezné rány na hrudi.

Prvotní verze hovořila i o tom, že byla v obličeji polita kyselinou, ty však nakonec policie vyvrátila. Rodina tvrdila, že byla mladá dívka před vraždou hromadně znásilněna. „Šli jsme na stanici, ale policisté nevyplnili zprávu o pohřešované,“ citoval server The Logical Indian blízkého příbuzného rodiny.

Nález ostatků vyvolal ve městě Gaya, odkud dívka pocházela, demonstrace, kterých se účastnily stovky lidí. Ti žádali rychlé vyšetření případu a potrestání viníků. Policii vyčítali, že nekoná dostatečně rychle. Podle deníku Guardian připomněly protesty vlnu demonstrací, která se vzedmula v roce 2012, kdy byla v Dillí hromadně znásilněna mladá studentka. Ta následkům brutálního útoku podlehla.

A series of candlelight marches are being planned multi-city. An activist on the ground says he’s under threat from goons. @NitishKumar please see that justice is done. pic.twitter.com/pMn1hvUZeK