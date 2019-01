Čína ve válce s islámem: Ten, kdo vejde do tábora, se už nikdy nevrátí

Podle odborníků a místních obyvatel je jižní část Sin-ťiangu jednou z nejvíce postižených oblastí. Důvodem je především velké procento Ujgurů, kteří tam žijí, a také značná vzdálenost od velkých měst. Deník Guardian právě z této oblasti přinesl reportáž.

„V Chotanu máme jedno takové přísloví: Ten, kdo vejde do koncentračního tábora v Luopu, se už nikdy nevrátí,“ říká rodák z Chotanu, který vystupuje pod falešným jménem Adil Awut z důvodu vládní represe, a který dnes žije v zahraničí.

Organizace spojených národů zažádala tento měsíc o přímý přístup do oblasti. Důvodem jsou „věrohodné zprávy“, podle kterých je 1,1 milionu Ujgurů, Kazachů a další etnických menšin zadržováno v táborech a nápravných zařízeních.

Jedním z takových komplexů je i „Centrum pro výuku pracovních dovedností Luopského okresu číslo 1“. Podle deníku Guardian cedule na budově hlásá „Ochrana etnické jednoty“ a celý objekt obklopuje zeď s ostnatým drátem, kamerami a strážemi.

Toto centrum přitom není klasickým vězením, nýbrž internačním táborem. Do podobných zařízení jsou bez soudu posílání muslimové z oblasti na několik měsíců nebo i let. V minulém roce byl přitom tento komplex podle výzkumníků z Univerzity Britské Kolumbie rozšířen přinejmenším o deset budov.

Internees listening to speeches at Lop County number 4 re-education center ("洛浦县第四教育培训中心") in March of 2017. pic.twitter.com/2oDlZyMjVj