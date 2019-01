Firma Huawei se snaží očistit, "špión" zadržený v Polsku dostal výpověď

Polské úřady v pátek uvalily vazbu na bývalého vysoce postaveného polského bezpečnostního důstojníka a na zaměstnance Huawei pracujícího v Polsku Wang Wej-ťinga. Obvinily je přitom ze špionáže pro čínské tajné služby. Za to jim v Polsku hrozí až deset let vězení.

Huawei terminates employment of workers arrested for spying in Poland #huawei pic.twitter.com/FFPHa0u8SH