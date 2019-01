Čína drasticky změnila verdikt nad Kanaďanem: Místo vězení má být popraven

Schellenbergův případ zřejmě zvýší napětí, které panuje mezi Ottawou a Pekingem od prosincového zadržení finanční ředitelky čínského výrobce chytrých telefonů Huawei Technologies Meng Wan-čou.

Kanadské úřady ji zadržely na žádost USA, jež Meng chtějí stíhat za údajné obcházení amerických sankcí vůči Íránu a podvádění nadnárodních bank při obchodech s Íránem. Číňanka obvinění popírá a Peking usiluje o její propuštění.

Schellenberg byl zadržen už v roce 2014 a o dva roky později ho soud potrestal 15 roky vězení za spolupachatelství při pašování drog. Loni v prosinci ale odvolací soud dal za pravdu stížnosti prokuratury na to, že uložený trest je příliš mírný, a nařídil nový proces. V něm nyní padl absolutní trest.

@SophieHRW Human Rights Watch says the death penalty handed down by China to Canadian Robert #Schellenberg after a one-day retrial and only four days' notice "has every hallmark of unfair trials."