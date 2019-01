Kanaďan odsouzený k trestu smrti v Číně se odvolá, jeho teta je zoufalá

Schellenbergův případ zřejmě zvýší napětí, které panuje mezi Ottawou a Pekingem od prosincového zadržení finanční ředitelky čínského výrobce chytrých telefonů Huawei Technologies Meng Wan-čou. Kanadské úřady ji zadržely na žádost USA, jež Meng chtějí stíhat za údajné obcházení amerických sankcí vůči Íránu a podvádění nadnárodních bank při obchodech s Íránem. Číňanka obvinění popírá a Peking usiluje o její propuštění.

Schellenberg byl zadržen už v roce 2014. Podle zpravodajského serveru BBC byl Kanaďan obviněn z toho, že plánoval z Číny do Austrálie přepravit 227 kilogramů metamfetaminu. V roce 2016 ho soud potrestal 15 roky vězení za spolupachatelství při pašování drog. Loni v prosinci dal odvolací soud za pravdu stížnosti prokuratury na to, že uložený trest je příliš mírný, a nařídil nový proces. V něm nyní padl absolutní trest. "Nejsem pašerák drog. Do Číny jsem přijel jako turista," řekl Schellenberg podle agentury AFP před vynesením rozsudku.

"Jako vláda jsme extrémně znepokojeni, stejně jako by měli být všichni naši zahraniční přátelé a spojenci, že se Čína rozhodla začít svévolně udělovat trest smrti... jako v tomto případě," řekl podle agentury Reuters premiér Trudeau.

"Je to hrozivá, nešťastná, srdcervoucí situace," sdělila za rodinu BBC Schellenbergova teta Lauri Nelsonová -Jonesová. "Potvrdily se ty nejhorší obavy. Nejde si ani představit, co pociťuje a co se mu honí hlavou," dodala.

Interesting & disturbing thread by WSJ’s @evadou on Chinese court hearing which led to retrial & death sentence of Canada’s Robert #Schellenberg on drug smuggling - incl. mistranslations such as him saying ‘he didn’t know about any drugs ...to he didn’t know where the drugs were’ https://t.co/EpUpRN0rph