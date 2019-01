Babiš si v Singapuru vyzkoušel autonomní vozidlo

Babiš v prostoru univerzity nejprve absolvoval prohlídku a přednášku, v testovacím prostoru si pak vyzkoušel i jízdu v autonomním autě. "Výzkum, který tady dělají, je budoucnost dopravy ve velkých městech," řekl novinářům premiér.

Singapur podle něj do roku 2022 chce do ulic vypustit autobusy bez řidiče. "Může to být psychologicky problém nastoupit do autobusu, kde není řidič, ale tímto směrem přemýšlejí všichni výrobci aut a autobusů," uvedl.

zdroj: YouTube

Za VŠCHT podepsal memorandum o porozumění Martin Pumera, podle něhož se dokument vztahuje k elektromobilitě. "Za deset let se tu nabrala spousta zahraničních vědců, kteří to celé rozjeli. A ze 120. místa (hodnocení světových univerzit) se dostali téměř do první desítky. Mají obrovský tah na branku od excelentního základního výzkumu až po aplikovaný," řekl novinářům Pumera, který na VŠCHT vede centrum pro pokročilé funkční nanoroboty.

Návštěva centra pro vývoj automobilů byla jedním z posledních bodů Babišovy dvoudenní návštěvy Singapuru. Večer se premiér přesune na dva dny do Thajska, odkud zamíří do Indie.