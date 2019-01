Pentagon varuje: Čína disponuje některými z nejmodernějších zbraní na světě

Čínská armáda úspěšně modernizuje svůj arzenál, v některých oblastech podle Pentagonu již dokonce předstihla konkurenci. Zpráva vypracovaná analytiky z Defense Intelligence Agency varuje, že v posledních letech udělal Peking v oblasti zbraní a technologií velké pokroky.

Částečně je tento stav důsledkem zákonů, kvůli kterým musí zahraniční partneři, kteří usilují o přístup na čínský trh, odhalit svá „technologická tajemství“. O závěrech zprávy informoval deník Guardian.

V důsledku „získávání technologií všemi dostupnými prostředky“ dnes zastává Čína vedoucí postavení v oblasti některých technologií, uvádí dokument. Varování se týká například raket středního dostřelu nebo hypersonických zbraní, které pro svou vysokou rychlost nejsou zachytitelné systémy protivzdušné ochrany.

„Výsledkem tohoto mnohostranného přístupu k zisku technologií je, že Čínská lidová osvobozenecká armáda stojí na prahu začlenění některých z nejpokročilejších zbraňových systémů na světě do svého arzenálu,“ varuje zpráva. „V některých oblastech již dominuje,“ stojí dále v dokumentu.

Tento pokrok podle autorů zprávy „umožní Číně vnutit regionu svoji vůli“. Velkou pozornost přitom Peking věnuje otázce Tchaj-wanu. Již dříve dala Čína najevo, že nebude váhat s použitím vojenské síly, pokud by Tchaj-wan formálně vyhlásil nezávislost, nebo pokud by došlo k zahraniční invazi na ostrov.

The Guardian cituje vysoce postaveného činitele Pentagonu, který se obává, že by rostoucí síla čínské armády mohla jejím generálům dodat k invazi dostatek sebedůvěry. „Naší největší obavou je, že s těmito technologiemi Čína dospěje do bodu, kdy se v rámci vnitřního rozhodovacího procesu určí, že by využití vojenské síly v rámci regionálního konfliktu mohlo být přijatelné,“ sdělil reportérům pod podmínkou anonymity.

Velkou část svého vojenského výzkumu Čína dobře tají, k čemuž využívá podzemní zařízení. V nich probíhá vývoj, který zahraniční výzvědné služby nemohou monitorovat pomocí satelitů.

Podle citovaného zdroje však technologický pokrok ještě nutně negarantuje bojeschopnost. Čína nebojovala v žádné válce posledních 40 let a její armáda i velitelské struktury proto nemají zkušenosti ze skutečného boje.

„Čínské armádě bude nějakou dobu trvat, než tyto nové systémy začlení tak, aby byly schopné spolupracovat s dalšími složkami, a aby se dokázaly vyrovnat s rozsáhlými a komplexními operacemi,“ cituje The Guardian nejmenovaný zdroj.