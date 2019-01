Proslulá prostitutka Nasťa Rybka byla vyhoštěna z Thajska, v zemi vedla kurzy sexu

Thajský soud vyměřil Bělorusce, která se v pondělí ke svým činům nečekaně přiznala, trest 18 měsíců vězení. Vzhledem k tomu, že si polovinu trestu ve věznici již odpykala, druhou polovinu dostala podmínečně. Dnes byla vyhoštěna, napsala agentura Reuters.

Vašukevičová vzbudila pozornost jako ústřední postava skandálu kolem někdejšího ruského vicepremiéra Prichoďka a miliardáře Olega Děripasky. Podala svědectví o svých zážitcích na luxusní jachtě, kde Děripaska před třemi lety hostil Prichoďka a zajišťoval mu podle ní eskortní služby. Sérii fotografií a videí z jachty pak na svém webu zveřejnil vůdce ruské opozice Alexej Navalnyj. Chování Prichoďka, tehdy jednoho z nejmocnějších mužů Kremlu, označil za korupční.

Loni v březnu v rozhovoru s agenturou AP Vašukevičová prohlásila, že má také důkazy o kontaktech Moskvy s volebním štábem stávajícího amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ty údajně získala díky svým stykům s Děripaskou, který je blízký ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi a spolupracoval i s bývalým šéfem Trumpovy volební kampaně Paulem Manafortem.

