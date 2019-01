Babiš se v Indii setká s prezidentem Kóvindem

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Babiš s Kóvindem se setkají podruhé za pět měsíců, v září se viděli při návštěvě indického prezidenta v Praze. Jednali spolu tehdy o možnostech posílení ekonomické spolupráce mezi Českem a Indii. Dalšími tématy jednání byla spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti nebo možnost přímého leteckého spojení mezi Prahou a Dillí.

Společnost Technicoat z Plané u Českých Budějovic do továrny v Indii investovala asi dva miliony eur (51 milionů Kč) a zatím zaměstná do 20 lidí. Firma chce být blízko zákazníkům, vyrábějícím zařízení pro ropný těžební průmysl. Škoda je v rámci projektu INDIA 2.0 odpovědná za modelovou ofenzívu celého koncernu Volkswagen na indickém trhu. První vůz by měla představit v roce 2020.

Babiš dnešním programem zakončí svou týdenní cestu, při které postupně navštívil Singapur, Thajsko a Indii. Ve všech zemích se zaměřoval především na obchod.