Babiš zesměšnil Česko? Na účet vlády pobavil Indii

Babiš studentům řekl, že Česko je ve srovnání s Indií velice malou zemí, která ale disponuje řadou talentovaných lidí. Žertoval poté, že nechápe, jak může indický premiér Naréndra Módí spravovat stát s téměř miliardou a třemi sty miliony občanů a řídit kabinet se 77 ministry. Dodal, že sám má plné ruce práce i s ministry ve své patnáctičlenné vládě.

Český premiér se dočkal vlídného přijetí, studenti mu mimo jiné předali vlajky všech států, odkud pocházejí. Babiš jim poté stručně představil historii Česka s důrazem na posledních sto let, ale i svůj životní příběh. Dostalo se i na knihu O čem sním, když náhodou spím, ve které před posledními sněmovními volbami sepsal svou vizi budoucnosti Česka.

Babiš zmínil své dětství i práci v Maroku, ale i to, jak se rozhodl vstoupit do politiky. "Víte, jak je to v politice, lidé nejsou nikdy spokojení. Ale budoucnost naší země je pozitivní," konstatoval v závěru vystoupení Babiš.