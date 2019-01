Čínská armáda děsí svět. Za pouhých 20 dní ukázala zbraně, které nikdy nikdo neviděl

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Kupříkladu existenci „Matky všech bomb“ vyhodnotili za vysoce pravděpodobnou. O tom, že je součástí čínského arzenálu, informoval tamní list Global Times počátkem ledna. Podobnou zbraní disponují i Američané, čínští vývojáři se u nich pravděpodobně inspirovali a dosáhli i lepšího výsledku. Jejich verze je menší a lehčí, což by mělo přinést větší přesnost.

Naopak ohledně tzv. Nové čínské zdi jsou Američané skeptičtí. Má jít o soustavu obranných zařízení, které mají čínské základny chránit před potenciálním hypersonickým útokem. Právě tady je ale zádrhel. Zmíněné hypersonické rakety mají mít k dispozici jen Rusové, o čemž však panují značné pochybnosti. Budovat drahé zařízení, které by takový útok přestálo, se zdá být nesmyslné.

Skepse provází i údajnou existenci balistických raket, které mají mít dosah přes 5 tisíc kilometrů. Zbraň se objevila v roce 2015 na vojenské přehlídce, tehdy však Američané vyhodnotili, že její možnosti nejsou takové. Ani Čína zatím neposkytla žádný důkaz jejích proklamovaných schopností.

Naopak „neviditelné“ stíhačky J-20 pro dvoučlennou posádku jsou s vysokou pravděpodobností realitou. Na světě přitom dosud existují jen stroje pouze pro pilota. Podle Číňanů však bude kopilot potřeba pro zpracování všech nutných informací k úspěšnému ovládnutí stroje. Podle Američanů budou tyto letadla uvedena do provozu v horizontu 5 let.

Američané věří i v existenci radioantény o velikosti Šanghaje, která by se kdesi v Číně měla nacházet. Čínští technologové se zaklínali, že má sloužit k detekci zemětřesení, ale použít se dá i ke komunikaci s ponorkami v hlubinách oceánů. Navíc nejde o žádnou novou technologii, protože jí disponují USA.

Číňané představili i dron, který svým tvarem připomíná UFO, tamní televize jej dokonce předvedla v akci. Američané se domnívají, že se v čínském arzenálu podobný stroj opravdu nachází, sami totiž testují drony minimálně šest let. Čínský UFO dron by měl sloužit k tzv. bezpilotním útokům.

Čínské námořnictvo rovněž potvrdilo, že první letadlová loď domácí výroby úspěšně prošla již čtvrtou sérií testů. Podle zástupců armády by už v dubnu mohl oficiálně přejít do služby. Tento typ lodě je znám už od druhé světové války, proto ani v USA nikdo nepochybuje, že je Čína na dobré cestě k uvedení plavidla do provozu.