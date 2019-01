Tálibán přepadl vojenskou základnu v Afghánistánu, nejméně 12 mrtvých

Na základnu podle náměstka ministra vnitra Nasrata Rahímího nejprve zaútočil sebevražedný atentátník ve vozidle a pak následovala střelba povstalců na vládní síly. Vojáci nejméně dva povstalce zabili, dodal Rahímí. K útoku se v prohlášení pro média přihlásil Tálibán.

Car bomb attack killed 12 and wounded 28 other in Maidan Wardak province this morning.#Wardak #Afghanistan #Police #Taliban @bbcpashto pic.twitter.com/tfDZkBtIJf