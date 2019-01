Zvrat na Korejském poloostrově? Ve Washingtonu sílí obavy

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Jednání je lepší než pat

Schůzka byla potvrzená poté, co se hlavní severokorejský vyjednavač Kim Jong-čol setkal s Trumpem a americkým ministrem zahraničí Mikem Pompeem, pokazuje washingtonský server. Doplňuje, že údajně pokročily i rozhovory na nižší úrovni zastoupení.

"Jednání je lepší než předchozí pat, během něhož Severní Korea zřejmě nadále rozvíjela své jaderné zbraně a raketový program a nepodnikala žádné konkrétní korky k odzbrojení," připouští editorial. Varuje však, že obnovení diplomacie odráží další faktické vítězství Kimova režimu nad rozdělenou a neohrabanou americkou administrativou.

Po singapurské schůzce Trumpa s Kimem američtí představitelé tlačili na Pchjongjang, aby ukázal svou seriózní ochotu zbavit se jaderných zbraní tím, že poskytne soupis svých hlavic a výrobních zařízení, poukazuje renomovaný deník. Připomíná, že takový krok Kimův režim zuřivě odmítl a zahrnul Pompea, podobně jako dříve Trumpa, košatými dopisy údajně psanými samotným Kimem.

KLDR nyní podle amerického serveru zjevně dostala to, o co usilovala - přímé rozhovory s Trumpem, který prokázal, že na něj dopisy platí a že má Kima "v lásce". Na singapurské schůzce přitom americký prezident spontánně nabídl podstatný ústupek v podobě pozastavení americko-jihokorejských vojenských cvičení, a to údajně na žádost Kima, čímž zaskočil Soul i americké vojenské velitele, konstatuje editorial.

"Severokorejci nepochybně doufají, že na druhé schůzce dokážou Trumpa vmanipulovat do nových ústupků, například uvolnění sankcí, deklarace o ukončení korejské války či stažení amerických vojáků z Jižní Koreje," píše Washington Post. Zdůrazňuje, že sami nikterak nenaznačují, že by něco podstatného učinili na oplátku.

Cesta k válce se zastavila

Kim se na setkání s jihokorejským prezidentem loni na podzim chlubil uzavřením jaderného zařízení v Jongbjonu, které vzešlo z předchozích jednání, poukazuje prestižní deník. Přiznává, že Trumpova diplomacie tedy není zcela bez výsledků, jelikož KLDR již 13 měsíců neprovedla žádný raketový test, což zastavilo cestu, která se během prvního roku Trumpa v úřadě zdánlivě směřovala k válce, a ve svém novoročním poselství Kim ujistil, že jeho země nebude vyrábět ani testovat další jaderné zbraně.

Severokorejský režim však nikdy nepřijal jednoznačný závazek, že se vzdá svých hlavic a raket a i Kimův zmíněný projev byl návratem k nekompromisní pozici Pchjongjangu, varuje vlivný server. Připomíná, že diktátor vyloučil jakékoliv další kroky před uvolněním sankcí, kterým KLDR čelí, a zdůraznil, že denuklearizace Korejského poloostrova musí zahrnovat odsun amerických sil z regionu.

"Možná je v oněch dopisech, kterými se Trump ohání, náznak větší flexibility," doufá Washington Post. Varuje nicméně před možností, že Kim využije druhou schůzku s Trumpem k tomu, aby přiměl důvěřivého amerického prezidenta k důležitým ústupkům výměnou za plané sliby.

Americký deník vyjadřuje naději, že poradci, například ministr zahraničí Pompeo, Trumpovi vymluví unáhlené akce, ale existuje i možnost, že šéf Bílého domu nebude naslouchat, jako při svém nedávném rozhodnutí o stažení amerických vojsk ze Sýrie. "To vše znamená, že pokračování americko-severokorejských jednání bychom měli vítat, ale obezřetně," uzavírá editorial.