Kim balamutí svět? Satelit odhalil utajovanou raketovou základnu v KLDR

Výpis důchodového účtu: Co vše by měl obsahovat? Chyba vás může stát statisíce

Za několik týdnů by se měli tváří v tvář opět potkat americký prezident Donald Trump a vládce KLDR Kim Čong-un. Při posledním summitu se Severní Korea zavázala k vágně formulovanému cíli denuklearizace Korejského poloostrova, výměnou za bezpečnostní záruky Washingtonu.

Odborníci nicméně dlouhodobě zpochybňují, že by se Kim dobrovolně zbavil svých vojenských kapacit. Nyní analytici z Centra pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) na satelitních snímcích odhalili jednu z raketových základen, k jejíž existenci se režim nepřiznal.

Právě to vnímají jako problém. Jakožto nepřiznané vojenské zařízení se „nezdá, že by mělo být předmětem jednání o denuklearizaci,“ stojí ve zprávě. „Severní Korea nebude vyjednávat o věcech, jejichž existenci neodhalí. Vypadá to, jako by hráli hru,“ cituje deník Guardian Victora Cha, který je spoluautorem studie.

Vojenská základna Sino-ri se nachází asi 200 kilometrů severně od demilitarizované zóny. Podle studie jsou v ní umístěny balistické rakety středního doletu Nodong-1. Na satelitních snímcích jsou patrné budovy, bunkry a další zařízení. Pořízeny byly 27. prosince 2018.

Podle Guardianu může KLDR provozovat až 20 podobných vojenských objektů, které oficiálně nikdy nepřiznala. „Raketová základna Sino-ri a rakety Nodong, které jsou na ní dislokovány, zapadají do předpokládané severokorejské jaderné strategie tím, že poskytují možnost prvotního jaderného nebo konvenčního útoku,“ stojí ve zprávě CSIS.

Mluvčí jihokorejského generálního štábu Kim Jun-rak nicméně oznámil, že americká i jihokorejská armáda Sino-ri i další utajované základny monitorují.