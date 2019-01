Vězení za zneuctění čínské hymny? Hongkong projednává sporný zákon

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Kromě trestu vězení by za zneuctění hymny zvané Pochod dobrovolníků mohla hrozit pokuta až 50.000 hongkongských dolarů (144.000 Kč). Zákon se má vztahovat i na školáky, včetně žáků mezinárodních škol, kteří budou mít podle zákona povinnost se hymnu naučit.

zdroj: YouTube

Tiskové agentury připomínají, že hongkongští fotbaloví fanoušci jsou známí tím, že při čínské hymně často dávají najevo nelibost pískáním a bučením. Hongkongský fotbalový svaz se za to v minulosti dočkal i pokuty od Mezinárodní fotbalové federace (FIFA).

Od potlačení prodemokratických manifestací v Hongkongu koncem roku 2014 se provokace při hraní čínské hymny staly formou protestu i při jiných příležitostech, napsala agentura AP.

Při přechodu pod správu Pekingu v roce 1997 Čína slíbila Hongkongu vlastní právní systém, omezenou demokracii s politickými stranami a práva, jako je svoboda shromažďování a projevu. Peking také přislíbil, že kapitalistický systém bude ve městě zachován beze změny "nejméně" 50 let. Občané Hongkongu si ale stále více stěžují na vměšování pevninské Číny do záležitostí tohoto autonomního území.

Pevninská Čína zákon o státní hymně, podle kterého mohou být vězením potrestáni například lidé, kteří záměrně komolí text hymny nebo mění její melodii, zavedla již v roce 2017.

Hongkongský parlament má o zákonu hlasovat do léta, přičemž se očekává jeho schválení. V hongkongském zákonodárném sboru mají totiž převahu poslanci naklonění Pekingu nad zástupci prodemokratického tábora. Agentura AP ale upozornila, že Peking tímto krokem vstupuje do neznámých vod, protože se jedná o první případ, kdy se po Hongkongu žádá schválení zákona platícího v pevninské Číně, což by mohlo znamenat porušení principu "jedna země, dva systémy".