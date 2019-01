Naše hypersonická zbraň může potopit americké letadlové lodě, hrozí Čína

V polovině ledna prováděly lodě amerického i britského námořnictva v Jihočínském moři společné manévry, které měly dokazovat „sdílený zájem o stabilitu a mír v regionu.“ V reakci na to se v několika čínských médiích, která ovládá komunistická strana, objevila informace, že nová hypersonická zbraň DF-17 dokáže americké letadlové lodě potopit.

Deník China Times a další provládní listy psaly, že by ke zničení lodě stačilo osm zásahů touto novou střelou. Podle jednoho z citovaných vojenských komentátorů by bylo „pro západní protiraketovou obranu nemožné“ DF-17 vysledovat a zachytit. Zbraň by měla být schopná nést i jadernou hlavici a „do jedné hodiny“ zasáhnout celý svět, vyjma Spojených států.

Server Popular Mechanics nicméně hrozbu zpochybňuje. Peking podle dostupných informací skutečně hypersonickou střelou disponuje, o reálných možnostech nasazení však panují nejasnosti. Odhadovaný dostřel DF-17 je zhruba 1800 až 2400 kilometrů, zdaleka tedy nedokáže zasáhnout své cíle v globálním měřítku.

Čínská střela pracuje na principu hypersonického kluzáku (HGV). Běžná balistická raketa vynese systém na hranici zemské atmosféry, kde se odpojí a klouzavým letem zamíří k zemi. Přitom získá rychlost přesahující stupeň Mach 5 (asi 6125 kilometrů v hodině), díky níž je její zachycení protivzdušnou obranou téměř nemožné.

Pokud by však Peking skutečně chtěl zaútočit na operující letadlové lodě USA, museli by nejprve Číňané zjistit, kde se nacházejí a informaci o jejich poloze odeslat raketovým jednotkám na pevnině. To přitom není zdaleka tak jednoduché a Američané by se samozřejmě snažili nepřátelské geolokaci bránit.

I pokud by se Pekingu podařilo plavidlo jednou ze zbraní loď zasáhnout, podle vlastního vyjádření by k jeho potopení bylo potřeba osm raket. „Zatímco je možné, že by hypersonická zbraň mohla letadlovou loď poškodit – a osm takových raket potopit – nebudeme to vědět jistě, dokud k útoku nedojde,“ uzavírá server Popular Mechanics. Podle deníku China Times by měly být střely připraveny k nasazení do roku 2020.