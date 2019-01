Čína simulovala jaderný útok. Test byl úspěšný

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Raketová vojska čínské armády (PLARF) provedla simulované odpálení mezikontinentální balistické rakety z podzemního bunkru. O úspěšném testu informovala státní televize CCTV v pondělí. Informace o tom, kdy a kde k testu vlastně došlo zveřejněny nebyly.

Cvičení je nicméně součástí dlouhodobé politiky Pekingu známé jako „No first use“, neboli NFU. V roce 1964 se země zavázala, že nikdy nepoužije své jaderné zbraně k útoku jako první. K jejich nasazení by přistoupila pouze v případě, že by se sama stala terčem jaderného úderu.

Proto se země spoléhá i na mobilní odpalovací zařízení, která jsou schována hluboko pod zemí. Toto opatření má zajistit, že přinejmenším část raket přečká i prvotní útok nepřítele. „Čínské strategické rakety jsou obvykle ukryty hluboko, v opevněných bunkrech,“ cituje provládní deník Global Times vojenského experta Song Zhongpinga.

Posádky, které tyto zbraňové systémy obsluhují musí být připraveny na stresující podmínky. „Dlouhodobý výcvik přežití v uzavřeném prostředí se pro tyto jednotky rutinou. V případě vypuknutí války musí zvládnout zajistit protiopatření,“ cituje dále deník.

Letošní zpráva americké výzvědné služby DIA varuje, že čínská raketová vojska (PLARF) modernizují své rakety. „PLARF … nadále vylepšují své prostředky jaderného odstrašení, udržují mezikontinentální balistické rakety v silech a rozšiřují mobilní systémy,“ stojí v reportu.

Podle magazínu National Interest má Čína nyní k dispozici asi 75 až 100 různých raket. Další jaderné zbraně jsou umístěny na ponorkách. Přesto je arzenál Pekingu, v porovnání se Spojenými státy nebo Ruskem, malý. Washington disponuje 3800 hlavicemi, z nichž 1750 je připraveno k operačnímu nasazení. Podobná je i situace Moskvy, která může nasadit 1600 kusů z 4350 hlavic, které vlastní. Čína disponuje „pouze 280“ jadernými hlavicemi.