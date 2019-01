Filipínští muslimové si odhlasovali autonomii, proti křesťanům válčí už desítky let

— Autor: ČTK

Muslimové na jihofilipínském ostrově Mindanao v referendu schválili vznik nové autonomní oblasti Bangsamoro na jihu země. Vyplývá to z výsledků hlasování, které dnes zveřejnili oficiální činitelé a o kterých informovala agentura AFP. Tento krok by měl vést k míru po desítkách let ozbrojeného konfliktu, který si vyžádal na 150.000 obětí. Referendum se konalo 21. ledna.