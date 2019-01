Tálibán jmenoval nového vyjednávače s Američany. Ukončí 17 let trvající válku?

Baradar se oficiálně stal šéfem politického úřadu Tálibánu v katarském Dauhá, kde se od pondělí konalo další kolo mírových rozhovorů s americkými zástupci. Mudžáhid v prohlášení neupřesnil, zda rozhovory v Kataru pokračují i dnes. Washington toto kolo jednání nijak nekomentoval a jakoukoli účast vlády v Kábulu na těchto rozhovorem Tálibán nadále kategoricky odmítá.

#Mullah_Abdul_Ghani_bradar, #Taliban former supreme leader #Mullah_Muhammad_Umar_Mujahid deputiy was appointed as Political deputy of current leader #Shaikh_Hibatullah_Akhundzada, he is third deputy for Taliban leader. pic.twitter.com/r83Qxpb4bt