Odchod vojáků z Afghánistánu? Tálibán a USA se dohodly, píše agentura

Vyjednávání mezi Tálibánem a zvláštním vyslancem USA pro mír Zalmayem Khalilzadem trvalo v Kataru šest dnů. Cílem bylo ukončit nejdelší válku vedenou Spojenými státy. Americká strana však dohodu nepotvrdila a ani žádná jiná strana nevydala oficiální prohlášení. Na ambasádě USA v afghánském Kábulu nebyl k zastižení nikdo, kdo by dohodu potvrdil.

Foreign troops to quit #Afghanistan in 18 months under draft deal: #Taliban officials https://t.co/qwJ43tu6p1