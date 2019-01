Miss Intercontinental je Filipínka, bronz vybojovala kráska ze Slovenska

Češka Veronika Volkeová se dostala mezi 20 nejkrásnějších. O korunku bojovalo v letošním 47. ročníku soutěže 84 dívek.

LOOK: Karen Gallman during the swimsuit competition. #MissIntercontinental2018 #MissIntercontinental #PowerOfBeauty #MIO #MissIntercontinentalPH



📸: Bruce Casanova pic.twitter.com/twaGQuKwJL