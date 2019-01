Teror na Filipínách: K bombovému útoku na katedrálu se přihlásil IS, 20 mrtvých

První nálož explodovala během nedělní mše v katedrále či před katedrálou ve městě Jolo na stejnojmenném jihofilipínském ostrově. Druhá bomba vybuchla na parkovišti před objektem, když na místo přijeli příslušníci filipínské armády. Armáda ověřuje, zda druhé výbušné zařízení nebylo umístěné na zaparkovaném motocyklu. První hodinu po útoku na místě nefungoval signál mobilní sítě.

Mezi mrtvými je 15 civilistů a pět vojáků, mezi zraněnými 17 vojáků, dva členové pobřežní stráže, dva policisté a 90 civilistů.

Two bombs exploded at church in southern #Philippines: at least 21 killed



The first bomb went off inside the cathedral in Jolo, and was followed by a second blast in the car park outside. There was no immediate claim of responsibility. pic.twitter.com/p85CAyIetP